Петраков поделился ожиданиями от 1/8 финала ЧМ-2019 U-20

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков назвал особенность игры сборной Панамы.

"Все игроки здоровы, все тренируются – потерь нет. Завтра будем играть против Панамы. За два дня мы просмотрели три поединка с участием этой сборной. Очень понравилась команда – дисциплинированная, тактически грамотная, чувствуется рука тренера.

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То, что наши соперники имеют на день меньше в плане подготовки, думаю, не повлияет на результат игры. В Новой Зеландии мы также имели для подготовки в день больше, чем Сенегал, вышли и уступили.

Здесь действуют другие понятия, и такая команда, как Панама, будет бороться, и игроки этой сборной серьезно настроены, чтобы заявить о себе и перейти в какой-то сильный клуб. Они будут биться за результат до конца", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

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