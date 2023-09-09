У поєдинку 5-го туру відбору на Євро-2024 Туреччина на останніх хвилинах врятувалась від поразки (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Турки могли виходити вперед вже на початку зустрічі, але Баріс, вийшовши сам на сам з Чанчаревічем, не зумів переграти останнього. В середині тайму він повторив комбінацію, однак цього разу вирішив перекинути м'яч через голкіпера – зависоко. Актюркоглу стріляв здалеку під поперечину – Чанчаревіч рукою виніс на кутовий. Вірмени огризнулись потужним ударом з меж штрафного і Гюнок у падінні ледь дотягнувся до сфери.

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Одразу по перерві Дашян вивів гостей вперед, скориставшись помилками захисників. Згодом вони ледь не подвоїли, але м'яч пройшов впритул зі стійкою. Потуги турків відігратись трансформувались у гол лише на 88-й хвилині: Давіршоглу вийшов на сам з Чанчаревічем – кіпер вірменів парирував удар, але добивання від Їлдирима ніхто не заблокував.