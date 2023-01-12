65-річний фахівець покидає пост наставника "синьо-жовтих" разом з усім тренерським штабом. Контракт Петракова завершився 31 грудня 2022 року, сторони вирішили його не продовжувати.

Шовковський може повернутися у збірну України – легенда Динамо назвав умову камбеку

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди. Водночас унікальні досягнення Олександра Васильовича разом з юнацькими збірними України зі світовим чемпіонством команди U-20 назавжди золотими літерами вписані в історію українського футболу", – йдеться у заяві на сайті асоціації.

Тренер розпочав співпрацю з УАФ влітку 2011 року, взявши під керівництво збірну U-17. Працював також з командами U-18, U-19, а з U-20 став чемпіоном світу у 2019 році. У серпні 2021-го Петракова призначили в.о. наставника "синьо-жовтих" після відходу Андрія Шевченка. У листопаді того ж року тренер позбувся приставки в.о.

На чолі з Петраковим Україна провела 15 матчів (6 перемог, 7 мирових і 2 поразки). Проте не зуміла кваліфікуватись на ЧС-2022, поступившись Уельсу у фіналі плей-офф, та не вийшла в еліту Ліги націй. Очікується, що наступним тренером головної команди країни стане Сергій Ребров, який нині працює в Аль-Айні з ОАЕ.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася