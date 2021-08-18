Новоспечений виконувач обов'язків наставника "синьо-жовтих" Олександр Петраков розповів, кого б хотів бачити в ролі своїх асистентів у національній команді.

"Я ще не розмовляв з хлопцями. Зараз говорити – а мені вони скажуть, що не хочуть працювати, клуб не відпустить.

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Давайте я вам скажу кого б хотів бачити у тренерському штабі, але я з ними ще не розмовляв. Це Андрій Анненков, який працює у Чорноморці, В'ячеслав Кернозенко – тренер воротарів, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий – фізпідготовка, Олександр Шовковський. Я ще буду думати – можна запросити ще одного тренера", – сказав Петраков у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, кандидатура 64-річного Петракова була затверджена Виконкомом УАФ сьогодні вночі. Чемпіон світу U-20 став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України і готуватиме команду до наступних матчів кваліфікації на ЧС-2022.

Перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть чергову гру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

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