"Гармаш? Так, я розраховую на Дениса. На всіх розраховую. На якій позиції? У Динамо він грає в атаці через форс-мажор, а у мене нападники є.

Петраков оголосив дату збору збірної України перед матчем плей-офф ЧС-2022 з Шотландією

Хто вразив на зборах в Туреччині? Щоб хтось вразив – такого немає. Тренери – мої колеги. Я їжджу, дивлюся за всіма хлопцями, спілкуюся. Вони роблять клубний футбол нашої країни, всім бажаю успіху.

Миколенко? Я з Віталіком спілкуюся телефоном. Дзвоню йому, ми розмовляємо і він мені все розповідає. У нього все добре. З англійської Прем'єр-ліги я спілкуюся з усіма – з Зінченком, з Ярмоленком", – сказав Петраков для FootballHub.

Нагадаємо, збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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