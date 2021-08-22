Петраков готов продолжить омоложение сборной Украины – вслед за Марлосом должен пойти и Мораес
Наставник сборной Украины Александр Петраков заверил, что не будет учитывать авторитет ветеранов команды.
"Марлос очень помог в свое время Андрею Шевченко, сборной. Парень пришел – техническое оснащение, видение, у него мяч держался, все остальное... Именно тогда он очень помог.
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Но сейчас выходить на замену на 15 минут, поддерживать темп... Я закрою дорогу своему молодому футболисту. Я не националист, но вы понимаете, о чем я говорю. Мораесу будет 35 лет, Марлосу – 34. Они играют в клубах. Огромное спасибо, что помогли, но у нас есть наши ребята – они должны дальше играть", – сказал Петраков в интервью Великому футболу.
Напомним, новый тренер сборной Украины дебютирует 1 сентября – матч отбора ЧМ против Казахстана.
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