"Петраков – це Луческу для збірної. Сподіваюся, все у нього вийде.

Без Маліновського і з несподіванками: Петраков оголосив склад збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022

Тотті, Дель П'єро переживали ротацію, а тут якийсь просто сопливий фільм. Мильна опера. Тому так і граємо. Так, в Аталанті через раз у нього виходить, але у збірній його замінити не складно", – написав Шуфрич на своїй сторінці у соіціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, після перепалки між Маліновським і Петраковим, яка, в результаті, переросла у скандал, виконувач обов'язків головного тренера збірної України вирішив не викликати півзахисника Аталанти на жовтневий збір "синьо-жовтих".

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