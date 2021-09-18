"Петраков – это Луческу для сборной. Надеюсь, все у него получится.

Без Малиновского и с неожиданностями: Петраков объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

Тотти, Дель Пьеро переживали ротацию, а тут какой-то просто сопливый фильм. Мыльная опера. Поэтому так и играем. Да, в Аталанте через раз у него получается, но в сборной его заменить не сложно", – написал Шуфрич на своей странице в соициальний сети Твиттер.

Напомним, после перепалки между Малиновским и Петраковым, которая, в результате, переросла в скандал, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины решил не вызывать полузащитника Аталанты на октябрьский сбор "сине-желтых".

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