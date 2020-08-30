"Зараз складно сказати, хто знаходиться у нашій команді у хорошій формі. Одні лише тренувалися, інші грали товариські матчі, треті – офіційні матчі. Ця інформація дуже важлива для тренерського штабу, щоб визначитися, хто може допомогти проти сильних суперників – України та Німеччини.

Збірна Швейцарії оголосила заявку на матчі проти України та Німеччини

Збірна України зібралася ще минулого тижня, а це означає, що вони підходять до матчів Ліги націй дуже серйозно і хочуть добре себе показати. Нам важливо зосередитися на собі.

У короткостроковій перспективі мета – вигравати у кожному матчі, в довгостроковій – якнайкраще виступати в турнірах. Ми побачили, наскільки приємно опинитися у фінальному турнірі Ліги націй. Але цього разу буде ще складніше", – сказав Петковіч у коментарі виданню Bluewin.ch.

Нагадаємо, поєдинок між Україною і Швейцарією відбудеться вже наступного тижня у четвер, 3 вересня, на Арені Львів. Початок матчу о 21:45.

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