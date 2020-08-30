"Сейчас сложно сказать, кто находится в нашей команде в хорошей форме. Одни только тренировались, другие играли товарищеские матчи, третьи – официальные матчи. Эта информация очень важна для тренерского штаба, чтобы определиться, кто может помочь против сильных соперников – Украины и Германии.

Сборная Швейцарии объявила заявку на матчи против Украины и Германии

Сборная Украины собралась еще на прошлой неделе, а это значит, что они подходят к матчам Лиги наций очень серьезно и хотят хорошо себя показать. Нам важно сосредоточиться на себе.

В краткосрочной перспективе цель – выигрывать в каждом матче, в долгосрочной – как можно лучше выступать в турнирах. Мы увидели, насколько приятно оказаться в финальном турнире Лиги наций. Но на этот раз будет еще сложнее", – сказал Петкович в комментарии изданию Bluewin.ch.

Напомним, поединок между Украиной и Швейцарией состоится уже на следующей неделе в четверг, 3 сентября, на Арене Львов. Начало матча в 21:45.

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