Іспанці вважалися явними фаворитами у зустрічі, проте могли пропускати першими – Де Хеа солідно виручив після удару Беніто.

Іспанія здолала Швейцарію завдяки жахливій помилці суперників і їде на матч з Україною в статусі лідера групи Ліги націй

Натомість його колега по амплуа зі Швейцарії віддав не надто вдалий пас на Джаку, а той ще й впав у власному штрафному. Оярсабаль з розвороту поклав м'яч у сітку воріт. Опісля забитого м'яча ініціативу повністю перехопили іспанці. Підопічні Луїса Енріке мали ще кілька гострих гольових нагод, але то захисники, то воротар Зоммер вдало рятували. 1:0 на табло після фінального свистка й Іспанія стала одноосібним лідером групи.