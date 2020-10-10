Матч і онлайн-трансляція Іспанія – Швейцарія стартував о 21:45 за Києвом. Це 3-й тур групи А4, в якій виступає і збірна України. Поєдинок проходив у Мадриді на стадіоні Альфредо Ді Стефано, трансляцію можна було переглянути на телеканалі "Футбол 2".

На момент початку гри Іспанія лідирувала у квартеті, набравши 4 очки у двох турах. У швейцарців був 1 пункт та остання позиція. Втім, у випадку перемоги гостей вони могли обійти Україну, яка в паралельному матчі приймала Німеччину. В такому разі команда Шевченка взагалі ризикувала опуститися на останню сходинку групи, якщо б програла Бундестім на НСК Олімпійський. До слова, вже 13 жовтня команда Луїса Енріке зіграє у Києві проти "синьо-жовтих".

Наставник "Фурії Рохи" зробив кілька змін, порівняно з поєдинком проти України місячної давнини. Зліва у захисті вийшов Гайя замість Регілона, Алькантару з Родрі змінили Ферран Торрес і Серхіо Бускетс. Мікель Оярсабаль з'явився замість Жерара Морено – форвард Реал Сосьєдада діяв на вістрі, а кат України Ансу Фаті опустився на позицію вінгера.

З перших секунд поєдинку господарі прогнозовано захопили м'яч під свій контроль та затисли швейцарців на їхній половині поля. Активно діяли флангові захисники, які раз за разом здійснювали ривки до штрафного майданчика. Втім, контроль м'яча у перші хвилини не призводив до моментів – Владімір Петковіч засвоїв помилку збірної України, захист якої на цьому ж стадіоні посипався практично одразу. На відміну від "синьо-жовтих, оборона швейцарців діяла надійно, а Ансу Фаті на старті гри був практично непомітним.

Ба більше, саме Швейцарія створила перший гольовий момент. На 12-й хвилині швидка атака правим флангом завершилася передачею в штрафний. М'яч опинився у захисника Беніто, який без роздумів з ходу пробив у ближній кут – сейв Де Хеа!

Фаворит зрозумів натяк і відкрив рахунок вже в наступній атаці. Причому швейцарці самі подарували цей гол – Зоммер віддав на Джаку, а той впав у власному штрафному. Меріно підхопив м'яч і віддав Оярсабалю, а той з розвороту вразив ворота. 1:0 – капітан Швейцарії на пару з голкіпером відверто підвели команду, яка доволі впевнено виглядала в дебюті гри.

Пропущений гол помітно надламав гостей, які могли пропускати вдруге. Тут вже Зоммер зіграв відмінно, парирувавши непростий удар Феррана Торреса головою метрів з 10-ти. Відзначимо класні прохід і подачу Хесуса Наваса, який регулярно розривав лівий фланг захисту "Наті". 67% володіння м'ячем в Іспанії протягом стартових 25-ти хвилин, проте лише два реальних моменти. Цікаво було спостерігати за Серхіо Рамосом, який лише у перші 30 хвилин неодноразово опинявся на позиції центрфорварда – і це в позиційних атаках, а не при стандартах.

Останні хвилини першого тайму не потішили яскравими моментами. Швейцарці дещо покращили статистику володіння м'ячем (37 проти 63%), проте пішли на перерву за рахунку 0:1 виключно через власну помилку. Щоправда, і поблизу воріт Де Хеа був лише один серйозний момент.

В дебюті другої половини гри суперники обмінялися хорошими атаками. Спершу простріл Сеферовіча не знайшов адресата, а біля протилежних воріт удар Фаті був заблокований. Класний шанс міг бути в Адміра Мехмеді – екс-динамівець вибіг майже віч-на-віч із Де Хеа, але Гайя наздогнав форварда і завадив акцентовано пробити. Після рикошету голкіпер іспанців легко забрав круглого.

На 57-й хвилині Луїс Енріке провів дві заміни. Каналес і Адама Траоре змінили Ольмо з Фаті відповідно. Для вінгера Вулверхемптона цей матч став першим офіційним у складі національної збірної. А от зірочка Барселони провів посередній матч – захист Швейцарії зумів нейтралізувати 17-річного нападника. І тут вже Іспанія могла забивати вдруге, проте удару Мікеля Меріно забракло точності.

Рамос потужно пробив з меж штрафного – м'яч влучив у Джаку. Просили пенальті господарі, натякаючи на гру рукою, проте арбітр вважав інакше. Наступний удар капітана Реала після розіграшу кутового був неточним. Ледь знову не привезли швейцарці схожий гол, проте Морено пробив не так вдало, як Оярсабаль. Загалом Іспанія у другому таймі кудии частіше била по воротах Зоммера, але от точність цих ударів суттєво кульгала.

Зрештою, Іспанія не повторила помилки Німеччини і не втратила перемоги над Швейцарією. 1:0 – "Фурія Роха" здобула слизьку за рахунком, але впевнену за грою звитягу, хоч єдиний гол і став більше "заслугою" суперників. На матч проти України 13 жовтня "Фурія Роха" вийде у статусі впевненого лідера групи А4 (7 очок у 3-х турах). Швейцарія замикає турнірну таблицю з 1 пунктом, відстаючи від команди Шевченка на 2 очки.