Петі: Неймар чхати хотів на клуб та його уболівальників – він грає лише за себе

Екс-гравець збірної Франції Еммануель Петі розкритикував бразильського форварда французького ПСЖ Неймара.

"Коли я виступав із Зінедіном Зіданом і Юрієм Джоркаєффом, я знав, що вони можуть вирішити результат матчу поодинці, тому ми мирилися з тим, що вони нехтують грою в обороні. Ми просто виконували свою роботу, оскільки ці хлопці могли добути для нас перемогу.

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Але це не стосується Неймара. Цей хлопець грає за себе і лише за себе. Станьте на місце гравців в роздягальні ПСЖ, які місяцями повинні терпіти його примхи. Неймар чхати хотів на клуб та його уболівальників. Він їх не поважає", – сказав Петі в інтерв'ю RMC Sport.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ з Барселони у 2017 році – його контракт з паризьким клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

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