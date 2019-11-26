Тухель: Неймар не завжди демонструє, що він надійний хлопець

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився враженнями від співпраці з Неймаром.

"Втримати Неймара буде дуже непросто. У нього дуже велике серце, але, на жаль, він не завжди демонструє, що він щедрий та надійний хлопець.

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Іноді Ней вдається до провокацій. Дуже шкода, адже в цьому немає необхідності. Я розмовляю з ним. Ми багато сміємося разом. Ним важко керувати, але він дуже важливий для успіхів ПСЖ.

Я завжди намагаюся говорити правду. Неймар приймає це, але дуже важко. Він злиться, коли відчуває, що щось не так. Однак, коли навпаки, то все гаразд", – цитує Тухеля France Info.

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Нагадаємо, минулого літа Неймар рішуче намагався покинути столицю Франції і повернутися в Барселону. Однак трансфер так і не відбувся, а бразилець змушений був продовжити виступи за ПСЖ.

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