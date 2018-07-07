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Петер Шмейхель: Втрата Кавані стала великою проблемою для збірної Уругваю

09:36 318 Читать на русском
Петер Шмейхель: Втрата Кавані стала великою проблемою для збірної Уругваю
Петер Шмейхель / Фото з соцмереж

Колишній голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель вважає, що уругвайцям не вистачало Едінсона Кавані у поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти французів .

"Я не був здивований перемогою Франції. Французи найбільше всіх вразили в 1/8 фіналу. Всі гравці відповідають очікуванням, навіть якщо їм всього 19 років – я говорю про Мбаппе. Він вже заробив певну репутацію і виправдовує її, він був гарно виглядав у грі з Уругваєм, хоча і не забив.

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Антуан Грізманн провів не найвидатніший матч, проте йому вдалось відзначитись. Запитайте французьких фанатів, вони все одно будуть його вважати найкращим.

Що стосується відсутності Кавані, то для Уругваю це була велика проблема. Луїс Суарес – хороший форвард сам по собі, як і Кавані, але разом вони сила. Її не вистачало Уругваю.

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Я завжди вважав Кавані найкращим у своїй збірній і одним з найкращих на чемпіонаті світу", – цитує Шмейхеля-старшого RT.

Відзначимо, форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані не зіграв проти збірної Франції через травму.

Нагадаємо, збірна Уругваю програла Франції матч 1/4 фіналу ЧС-2018 з рахунком 0:2.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Теги
ЧС 2018 Едінсон Кавані Едінсон Кавані Уругвай Уругвай Уругвай - Франція
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