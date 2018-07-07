Петер Шмейхель: Потеря Кавани стала большой проблемой для сборной Уругвая

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель считает, что уругвайцам не хватало Эдинсона Кавани в поединке 1/4 финала ЧМ-2018 против французов.

"Я не был удивлен победой Франции. Французы больше всех поразили в 1/8 финала. Все игроки оправдывают ожидания, даже если им всего 19 лет – я говорю о Мбаппе. Он уже заработал определенную репутацию и оправдывает ее, он был хорошо выглядел в игре с Уругваем, хотя и не забил.

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Что касается отсутствия Кавани, то для Уругвая это была большая проблема. Луис Суарес — хороший форвард сам по себе, как и Кавани, но вместе они сила. Ее сегодня не хватало Уругваю.

Я всегда считал Кавани лучшим в своей сборной и одним из лучших на чемпионате мира", – цитирует Шмейхеля-старшего RT.

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Отметим, форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани не сыграл против сборной Франции из-за травмы.

Напомним, сборная Уругвая проиграла Франции матч 1/4 финала ЧМ-2018 со счетом 0:2.