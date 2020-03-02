Петер Шмейхель вкотре розкритикував Де Хеа – легенда хоче бачити свого сина в Манчестер Юнайтед

Легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель незадоволений роботою Давіда Де Хеа у воротах манкуніанців.

"Причина помилок Де Хеа – це брак концентрації. Сім помилок у семи матчах призвели до значної втрати очок, це занадто багато для топ-клубу.

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Де Хеа не повинен припускатись такої кількості помилок. Він повинен бути більш сконцентрованим на своїй роботі. Думаю, воротар з його досвідом здатний на це.

Коли люди вказують вам на недоліки у вашій грі, ви починаєте думати про це і вірити, що у вас дійсно є проблеми", – цитує Шмейхеля офіційний сайт АПЛ.

Нагадаємо, Шмейхель-старший неодноразово заявляв, що мріє побачити у воротах МЮ свого сина Каспера, який зараз виступає за Лестер.

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