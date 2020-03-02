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Петер Шмейхель вкотре розкритикував Де Хеа – легенда хоче бачити свого сина в Манчестер Юнайтед

19:43 427 Читать на русском
Петер Шмейхель вкотре розкритикував Де Хеа – легенда хоче бачити свого сина в Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа та Каспер Шмейхель / Фото Sportwiki

Легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель незадоволений роботою Давіда Де Хеа у воротах манкуніанців.

3’ Домінік Келверт-Левін
 
Бруну Фернандеш 31’
3’ Домінік Келверт-Левін
31’ Бруну Фернандеш

"Причина помилок Де Хеа – це брак концентрації. Сім помилок у семи матчах призвели до значної втрати очок, це занадто багато для топ-клубу.

Петер Шмейхель хоче, щоб його син став голкіпером Манчестер Юнайтед

Де Хеа не повинен припускатись такої кількості помилок. Він повинен бути більш сконцентрованим на своїй роботі. Думаю, воротар з його досвідом здатний на це.

Коли люди вказують вам на недоліки у вашій грі, ви починаєте думати про це і вірити, що у вас дійсно є проблеми", – цитує Шмейхеля офіційний сайт АПЛ.

Нагадаємо, Шмейхель-старший неодноразово заявляв, що мріє побачити у воротах МЮ свого сина Каспера, який зараз виступає за Лестер.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Евертон - Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
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