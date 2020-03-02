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Петер Шмейхель в который раз раскритиковал Де Хеа – легенда хочет видеть своего сына в Манчестер Юнайтед

19:49 43 Читати українською
Петер Шмейхель в который раз раскритиковал Де Хеа – легенда хочет видеть своего сына в Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа и Каспер Шмейхель / Фото Sportwiki

Легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель недоволен работой Давида Де Хеа в воротах манкунианцев.

3’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Бруну Фернандеш 31’
3’ Доминик Кэлвер-Левин
31’ Бруну Фернандеш

"Причина ошибок Де Хеа – это нехватка концентрации. Семь ошибок в семи матчах привели к значительной потере очков, это слишком много для топ-клуба.

Петер Шмейхель хочет, чтобы его сын стал голкипером Манчестер Юнайтед

Де Хеа не должен допускать такого количества ошибок. Он должен быть более сконцентрированным на своей работе. Думаю, вратарь с его опытом способен на это.

Когда люди указывают вам на недостатки в вашей игре, вы начинаете думать об этом и верить, что у вас действительно есть проблемы", – цитирует Шмейхеля официальный сайт АПЛ.

Напомним, Шмейхель-старший неоднократно заявлял, что мечтает увидеть в воротах МЮ своего сына Каспера, который сейчас выступает за Лестер.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Эвертон - Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
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