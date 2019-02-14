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Петер Шмейхель хоче, щоб його син став голкіпером Манчестер Юнайтед

18:43 421 Читать на русском
Петер Шмейхель хоче, щоб його син став голкіпером Манчестер Юнайтед
Петер Шмейхель / фото із соцмереж

Легендарний голкіпер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель заявив, що хотів би бачити свого сина Каспера у складі "червоних дияволів".

"Син хоче піти з Лестера, щоб грати на більш високому рівні. Але в Англії не так багато варіантів для продовження кар'єри.

Шмейхель влітку може покинути Лестер

Мені подобається дивитися, як Каспер грає за Лестер. Те, що вдалося досягти цьому клубу, – фантастика! Каспер був одним з тих, хто приніс успіх команді.

Звичайно, я хотів би побачити його на Олд Траффорд в складі Манчестер Юнайтед. Але найбільше я хочу, щоб мій син був щасливим і добре грав в своєму клубі.

Петер Шмейхель може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

Було чудово бачити його в складі збірної Данії на чемпіонаті світу. Данці добре виступили, Каспер відмінно зіграв. Батьки завжди пишаються дітьми, коли у них щось виходить у школі або на роботі", – цитує Шмейхеля Leicester Mercury.

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