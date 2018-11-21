Евра облизував, цілував та лупцював сиру індичку – такого ви ще не бачили

Екс-гравець збірної Франції опублікував дуже дивне відео.

Евра на своїй сторінці у Instagram розмістив чудернацьке відео. На відео він цілує, облизує їсть та лупцює індичку під супровід композиції у стилі реп.

Евра: Піке спалив мої бутси, я пішов в туалет і наклав у його взуття

Виявилось, що таким чином Патріс святкує День подяки, який у США святкують в четвертий четвер листопада, тобто завтра. Традиційна страва, яку подають на стіл у це свято – індичка.

Чимало користувачів в мережі після перегляду цього відео почали перейматись за стан здоров'я француза.

До слова, Патріс Евра раніше виступав за Монцу, Ніццу, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус і Марсель. У складі МЮ француз п'ять разів ставав чемпіоном Англії.