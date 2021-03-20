Друга ліга, 13-й тур, група А

Оболонь-2 – Буковина – 0:1

Гол: Козлов, 14

Нива В – Карпати Львів – 4:2

Голи: Загорулько, 7, 72, Калітов, 37, Браславський, 87 – Береза, 21, Сущак, 31

Чернігів – Карпати Галич – 1:3

Голи: Мироненко, 45 – Семчук, 33, Худоб'як (Халк), 87, 90+1

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Буковина відкрила рахунок у поєдинку з другою командою Оболоні вже на початку матчу. Каміль Хучбаров підхопив сферу в центрі поля, промчав з нею лівим флангом до штрафного майданчика суперника і прострілив на Василя Палагнюка. Форвард чернівецького клубу невдало обробив м'яч і той відскочив до Артема Козлова. Останній без роздумів розрядив гармату у кут воріт "пивоварів". Як виявилось згодом, цей гол став єдиним у матчі.

Перемога дозволила Буковині піднятися на сьому сходинку турнірної таблиці і набрати п'ятнадцять очок, Оболонь-2 з десятьма пунктами – дев'ята.

Справжній трилер влаштували відверті аутсайдери групи – вінницька Нива та львівські Карпати. Вже на 7-й хвилині господарі вийшли вперед: Артур Загорулько після навісної передачі з району кутового головою переправив м'яч повз голкіпера "левів" у дальній кут воріт. Ще до середини першого тайму Олег Береза божевільним ударом зі штрафного закрутив сферу у ближню дев'ятку. За десять хвилин Назар Сущак фактично з того ж місця застав зненацька голкіпера Ниви Івана Карабіна, майстерно закинувши останньому м'яч "за комірець". Однак, господарі не здавались і під кінець тайму притисли суперника до своїх воріт. Кілька масованих атак поспіль призвели до кутового, який вдало головою завершив капітан Ниви Олександр Калітов.

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По перерві обидві команди продовжили демонструвати безкомпромісний футбол. Вінничани були трохи гострішими, однак на заваді їхнім завершальним ударам завжди виростали захисники "зелено-білих". Проте, на 72-й хвилині оборона "левів" не встояла: Загорулько знайшов пасом Віктора Георгієва, той увірвався у штрафний майданчик Сасса, відпасував назад на вільного Артура і останній прицільно пробив у протихід голкіперу у дальній кут. Господарі не зупинились і продовжили нагнітати, що вилилось у ще один гол за три хвилин до завершення матчу: Ярослав Браславський отримав дальню передачу у карний майданчик і, опинившись сам на сам з голкіпером, збільшив перевагу своєї команди до двох голів. Перемога дозволила Ниві набрати 9 очок і відірватись від львів'ян вже на п'ять пунктів. Підопічні Любомира Вовчука з 4 балами залишаються останніми.

Карпати галицькі відновили сезон значно успішніше. Перший тайм поєдинку з Черніговом завершився нічиєю. Все йшло до поділу очок і в другій половині, однак нападник гостей Ігор Худоб'як на прізвисько Халк був проти. На 87 хвилині він запресингував голкіпера суперників, який надто довго вовтузився з м'ячем. У додатковий час форвард Карпат оформив дубль і остаточний рахунок – 1:3. Галичани продовжують переслідування групи лідерів, а Чернігів лише третій з кінця.

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