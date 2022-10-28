Перше тренерське побиття Едмара у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Зоря – 0:3
20:42 - Читать на русском
Металіст 1925 розгромно поступився Зорі у матчі 10 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
В'ячеслав Чурко 38’
Денис Нагнойний 45+1’
Максим Імереков 59’
38’ В'ячеслав Чурко
45+1’ Денис Нагнойний
59’ Максим Імереков
Зоря здобула комфортну перевагу завдяки ударній кінцівці першого тайму. Чурко замкнув подачу Данченка, а Нагнойний елегантно перекинув Мозіля.
Зоря розгромила Металіст 1925, піднявшись на третю позицію – тренер Едмар зазнав дебютної поразки в УПЛ
До розгрому справу довів центрбек луганців Імереков, який добив м'яч після влучання Нагнойного у поперечку. 0:3 – перша поразка Едмара на чолі Металіста 1925 виявилася дуже болючою.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter