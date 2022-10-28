Первое тренерское избиение Эдмара в видеообзоре матча Металлист 1925 – Заря – 0:3
20:42 - Читати українською
Металлист 1925 разгромно уступил Заре в матче 10 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Вячеслав Чурко 38’
Денис Нагнойный 45+1’
Максим Имереков 59’
38’ Вячеслав Чурко
45+1’ Денис Нагнойный
59’ Максим Имереков
Заря добыла комфортное преимущество благодаря ударной концовке первого тайма. Чурко замкнул подачу Данченко, а Нагнойный элегантно перекинул Мозиля.
Заря разгромила Металлист 1925, поднявшись на третью позицию – тренер Эдмар потерпел дебютное поражение в УПЛ
До разгрома дело довел центрбек луганцев Имереков, добивший мяч после попадания Нагнойного в перекладину. 0:3 – первое поражение Эдмара во главе Металлиста 1925 оказалось очень болезненным.
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