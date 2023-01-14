Марсель розібрався з Лор'яном у 19 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Терем Моффі відкрив рахунок на 29-й хвилині, однак це був останній успіх "мерлуз" у поєдинку. Марсель ще до перерви відігрався зусиллями Колашинаца, який замкнув чудовий крос Ундера.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки

У другій половині господарі дотиснули Лор'ян. Алексіс Санчес потужно пробив у ближню дев'ятку, а Верету допоміг рикошет – 3:1. Руслан Маліновський підправив м'яч на Жордана, тому слід рахувати першу результативну дію українця у футболці Марселя.