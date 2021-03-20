Відбулись суботні матчі Першої ліги, у яких Верес здобув чергову перемогу, а Полісся продовжило серію невдач. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 17-й тур

Альянс – Нива Т – 4:0

Голи: С. Шарай, 9, 47, Лучик, 43, В. Шарай, 68

Верес – Полісся – 2:0

Голи: Нємчанінов, 10, Сергійчук, 32, (пен.)

Верес не зазнав проблем у матчі з Поліссям. Вже на 10 хвилині Нємчанінов вдало підключився до атаки та точно пробив у дальній кут. Сергійчук до перерви відправив другий м'яч у ворота житомирців, який став останнім у цій зустрічі – Верес довів зустріч до впевненої перемоги.

Перша ліга: різні перемоги лідерів чемпіонату, Волинь розгромила ВПК-Агро

Альянс досить просто розгромив тернопільську Ниву. Головним героєм став Станіслав Шарай, який оформив дубль на 9 та 47 хвилинах. Лучик між ними також відзначився голом, а крапку в зустрічі поставив Владислав Шарай – брат Станіслава.

Таким чином, Верес набрав 33 очки після 15 зіграних матчів та зберігає шанси на перше місце через дві гри у запасі. Полісся з 19 пунктами залишилось десятим. Альянс набрав 26 залікових балів та піднявся на 8 позицію, а Нива Т з 18 очками залишилась 12-ю.

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати