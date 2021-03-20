Состоялись субботние матчи Первой лиги, в которых Верес одержал очередную победу, а Полесье продолжило серию неудач. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 17-й тур

Альянс – Нива Т – 4:0

Голы: С. Шарай, 9, 47, Лучик, 43, В. Шарай, 68

Верес – Полесье – 2:0

Голы: Немчанинов, 10, Сергийчук, 32, (пен.)

Верес не испытал проблем в матче с Полесьем. Уже на 10 минуте Немчанинов удачно подключился к атаке и точно пробил в дальний угол. Сергийчук до перерыва отправил второй мяч в ворота житомирцев, который стал последним в этой встрече – Верес довел встречу до уверенной победы.

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Альянс достаточно просто разгромил тернопольскую Ниву. Главным героем стал Станислав Шарай, который оформил дубль на 9 и 47 минутах. Лучик между ними также отметился голом, а точку во встрече поставил Владислав Шарай – брат Станислава.

Таким образом, Верес набрал 33 очка после 15 сыгранных матчей и сохраняет шансы на первое место через две игры в запасе. Полесье с 19 пунктами осталось десятым. Альянс набрал 26 зачетных баллов и поднялся на 8 позицию, а Нива Т с 18 очками осталась 12-ой.

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