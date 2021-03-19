Відбулись п'ятничні поєдинки 17-го туру Першої ліги, серед яких – матчі головних претендентів на вихід в УПЛ. Читайте звіт про зустрічі на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 17-й тур

Гірник-Спорт – Чорноморець – 0:1

Гол: Сухоручко, 74

Кристал – Агробізнес – 1:4

Голи: Тарасенко, 10 – Шаповал, 16, Слотюк, 34, Когут, 66, Немтінов, 90

Прикарпаття – Оболонь – 1:2

Голи: Курко, 1 – Савченко, 28, Матяж, 44

Волинь – ВПК-Агро – початок о 17:00

Металіст 1925 – Миколаїв – початок о 19:00

Ігровий день розпочався з двох паралельних матчів лідерів першості. Чорноморець мінімально здолав Гірник-Спорт. Одесити були більш активними в атаці, проте перша половина пройшла без голів. А у другій половині Сухоручко, який виступає за Чорноморець на правах оренди з Динамо, замкнув флангову передачу головою та приніс важливу перемогу "морякам".

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В іншому матчі Агробізнес розгромив Кристал. Тарасенко вивів господарів вперед, проте Шаповал зрівняв рахунок вже за 6 хвилин, а Слотюк до перерви вивів гостей вперед. По перерві Когут та Немтінов встановили остаточний рахунок, добивши суперника. Таким чином, Чорноморець набрав 37 очок та втримався на першому місці, Агробізнес з 34 пунктами залишився другим, відірвавшись від Вереса, який має три гри в запасі.

Прикарпаття в Івано-Франківську приймало Оболонь. Поєдинок розпочався вдало для господарів, які забили вже на першій хвилині. Василь Курко з меж воротарського переправив м'яч у ворота після розіграшу кутового. В середині тайму "пивовари" відігралися – Савченко ударом у ближню дев'ятку замкнув подачу з флангу. Перед перервою гості забили вдруге і вийшли вперед. Відзначився досвідчений Іван Матяж, який спрямував круглого у ворота після навісу зі штрафного. Цей гол став останнім у матчі. Івано-франківці залишилися поблизу зони вильоту (13 очок). Оболонь – сьома (27 балів).

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