Перша ліга: СК Дніпро-1 завдяки "покеру" Куліша знищив Суми, Волинь в надрезультативному матчі перемогла Оболонь-Бровар

Відбулися чергові матчі 21-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

Перша ліга, 21 тур

СК Дніпро-1 – Суми – 7:0

Голи: Куліш, 11, 35, 47, 58 (п), Кузик, 55, Кожушко, 85, Панасенко, 90+5

Оболонь-Бровар – Волинь – 2:4

Голи: Семенко, 39, Островський, 75 – Бартуловіч, 17, Нікітюк, 73, Кожанов, 80 (п), 84

СК Дніпро-1 буквально познущався над Сумами, яких напередодні КДК ФФУ позбавив професіонального статусу через участь у договірних матчах. Станіслав Куліш оформив "покер" і з 16 голами очолює список найкращих бомбардирів першості. Ще по голу у ворота сумчан забили Кузик, Кожушко та Панасенко.

Суми офіційно позбавлені професіонального статусу

В іншому теж надрезультативному матчі Волинь на виїзді виборола перемогу над Оболоннюь-Бровар. Відкрив рахунок добре відомий українським вболівальникам Младен Бартуловіч. Ще до перерви "пивовари" зуміли відновити рівновагу. Однак у другому таймі лучани все ж зуміли здобути три очки. Варто відзначити, що Денис Кожанов оформив дубль.

Після звітного туру СК Дніпро-1 набрав 53 очки та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Першої ліги. Оболонь-Бровар, маючи у своєму активі 38 балів, перебуває на 4 місці. У Волині на 1 пункт менше.