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Перша ліга: СК Дніпро-1 розтрощив Миколаїв, Кравченко відзначився дублем

26 жовтня 20:35 419 Читать на русском
Перша ліга: СК Дніпро-1 розтрощив Миколаїв, Кравченко відзначився дублем
СК Дніпро-1

Відбувся матч 15 туру Першої ліги, СК Дніпро 1 розтрощив Миколаїв.

У 15 турі Першої ліги лідер чемпіонату СК Дніпро-1 приймав у себе вдома Миколаїв. Матч активніше почали господарі, що в середині першого тайму принесло свої плоди. Ігор Загальський відкрив рахунок у матчі на 30 хвилині.

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Після перерви двічі у воротах Миколаєва відзначився капітан дніпрян Сергій Кравченко, а на 90 хвилині, м’яч у власні ворота забив Цапій. У результаті – впевнена перемога СК Дніпро-1 4:0.

Після цього матчу підопічні Михайленка залишились на першому місці з доробком у 34 бали. Миколаїв посідає 8 місце з 19 очками в активі.

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Чемпіонат України, Перша ліга, 15 тур.

СК Дніпро-1 – Миколаїв – 4:0

Голи: Загальський, 30, Кравченко, 60, 81, Цапій, 90 (автогол).

Перша ліга15 турДніпро-Арена (Дніпро)

СК Дніпро-1 - Миколаїв: П'ятниця 26 жовтня 2018

СК Дніпро-1
Матч завершено
4 : 0
Миколаїв
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Теги
Перша ліга Сергій Кравченко Сергій Кравченко Миколаїв Миколаїв СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Миколаїв
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