Перша ліга: СК Дніпро-1 розтрощив Миколаїв, Кравченко відзначився дублем

Відбувся матч 15 туру Першої ліги, СК Дніпро 1 розтрощив Миколаїв.

У 15 турі Першої ліги лідер чемпіонату СК Дніпро-1 приймав у себе вдома Миколаїв. Матч активніше почали господарі, що в середині першого тайму принесло свої плоди. Ігор Загальський відкрив рахунок у матчі на 30 хвилині.

ПриватБанк продає Дніпро-Арену та базу ФК Дніпро

Після перерви двічі у воротах Миколаєва відзначився капітан дніпрян Сергій Кравченко, а на 90 хвилині, м’яч у власні ворота забив Цапій. У результаті – впевнена перемога СК Дніпро-1 4:0.

Після цього матчу підопічні Михайленка залишились на першому місці з доробком у 34 бали. Миколаїв посідає 8 місце з 19 очками в активі.

Воротар СК Дніпро-1 Юрчук зазнав моторошної травми – у голкіпера перелом виличної кістки

Чемпіонат України, Перша ліга, 15 тур.

СК Дніпро-1 – Миколаїв – 4:0

Голи: Загальський, 30, Кравченко, 60, 81, Цапій, 90 (автогол).