toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Первая лига: СК Днепр-1 разбил Николаев, Кравченко отметился дублем

26 октября 20:35 278 Читати українською
Первая лига: СК Днепр-1 разбил Николаев, Кравченко отметился дублем
СК Днепр-1

Состоялся матч 15 тура Первой лиги, СК Днепр 1 разгромил Николаев.

В 15 туре Первой лиги лидер чемпионата СК Днепр-1 принимал у себя дома Николаев. Матч активнее начали хозяева, что в средине первого тайма принесло свои плоды. Игорь Загальский открыл счет в матче на 30 минуте.

ПриватБанк продает Днепр-Арену и базу ФК Днепр

После перерыва дважды в воротах Николаева отличился капитан днепрян Сергей Кравченко, а на 90 минуте, мяч в собственные ворота забил Цапий. В итоге – уверенная победа СК Днепр-1 4:0.

После этого матча подопечные Михайленко остались на первом месте с 34 баллами. Николаев занимает 8 место с 19 очками в активе.

Вратарь СК Днепр-1 Юрчук получил жуткую травму – у голкипера перелом скуловой кости

Чемпионат Украины, Первая лига, 15 тур.

СК Днепр-1 – Николаев – 4:0

Голы: Загальский, 30, Кравченко, 60, 81, Цапий, 90 (автогол).

Первая лига15 турДнепр-Арена (Днепр)

СК Днепр-1 - Николаев: Пятница 26 октября 2018

СК Днепр-1
Матч окончен
4 : 0
Николаев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Первая лига Сергей Кравченко Сергей Кравченко Николаев Николаев СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Николаев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт253 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
21
час
:
7
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук