Первая лига: СК Днепр-1 разбил Николаев, Кравченко отметился дублем

Состоялся матч 15 тура Первой лиги, СК Днепр 1 разгромил Николаев.

В 15 туре Первой лиги лидер чемпионата СК Днепр-1 принимал у себя дома Николаев. Матч активнее начали хозяева, что в средине первого тайма принесло свои плоды. Игорь Загальский открыл счет в матче на 30 минуте.

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После перерыва дважды в воротах Николаева отличился капитан днепрян Сергей Кравченко, а на 90 минуте, мяч в собственные ворота забил Цапий. В итоге – уверенная победа СК Днепр-1 4:0.

После этого матча подопечные Михайленко остались на первом месте с 34 баллами. Николаев занимает 8 место с 19 очками в активе.

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Чемпионат Украины, Первая лига, 15 тур.

СК Днепр-1 – Николаев – 4:0

Голы: Загальский, 30, Кравченко, 60, 81, Цапий, 90 (автогол).