В субботу, 19 ноября, состоялись несколько матчей очередного игрового дня Первой лиги. Результаты узнавайте в этой новости.

Первая лига 2022/23. 13-й тур

Нива Тернополь – Эпицентр – 0:0

Скорук – ЛНЗ – 0:2

Голы: Долинский, 7, Савин, 17

Удаление: Сухарь, 90+1 (прямая красная, Скорук)

Полесье – Диназ – 3:0

Голы: Янаков, 24, Литвинов, 32 (аг), Кисленко, 81

Поединок Нивы и Эпицентра оказался под угрозой срыва, ведь в Тернополе выпал немалый снег. Клубу даже пришлось звать фанатов в помощь, чтобы очистить поле. Снег убрали, матч состоялся. Правда, команды не очень впечатляли, поэтому итоговые нули на табло.

Куда интереснее были поединки ЛНЗ и Полесья. Клуб из Черкасс без особых проблем одолел Скорук благодаря двум голам еще на старте и закрепил лидерство в группе Б, набрав 27 баллов. Житомирянам же удалось разгромить дома Диназ, что позволило им оторваться от Карпат на 12 очков на вершине группы А.