Перша ліга 2022/23, 2-й тур

МФК Металург – ЛНЗ Черкаси – 2:1

Голи: Сидоров, 65, 70 – Тищенко, 23

Оболонь – Полтава – 2:1

Голи: Батальський, 23, Краснопір, 90 – Томенко, 11

Епіцентр – Полісся – 1:2

Голи: Пучковський, 56 – Грицук, 47, (пен.), Кушніренко, 77

В першому матчі ігрового дня МФК Металург здобув вольову перемогу над ЛНЗ. Тищенко вивів гостей вперед на 23 хвилині, а по перерві дубль Сидорова за 5 хвилин приніс перемогу команді з Запоріжжя. Оболонь за аналогічним сценарієм перемогла Полтаву. Томенко відкрив рахунок у зустрічі на 11 хвилині, але Батальский вирівняв становище на 23 хвилині. Переможця вдалось визначити на 90 хвилині завдяки голу Краснопіра.

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Полісся на виїзді вирвало перемогу над Епіцентром. Перша половина пройшла без голів, а одразу по перерві Грицук реалізував пенальті та вивів житомирців вперед. Пучковський досить швидко відновив статус-кво, але перемога була за Поліссям завдяки голу Кушніренка наприкінці гри.

Таким чином, Полісся стало лідером групи А, набравши 6 очок після 2 турів. МФК Металург та Оболонь з 4 очками розташувались на другому та третьому місцях у групі Б.

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