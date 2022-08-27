Ліга А

Буковина – Епіцентр – 1:2

Голи: Скрипник, 90+3 – Кристін, 80, Чепелюк, 84

Карпати – ФСК Маріуполь – 3:0

Голи: Тарануха, 12, Чачуа, 18, Лень, 72

Прикарпаття – Полісся – 0:3

Голи: Будківський, 9, Шастал, 23, Козак, 35

Діназ – Нива Т – 1:1

Гол: Клименко, 57 – Дедух, 42 (п)

Ліга Б

Чернігів –Скорук – 1:1

Голи: Сорока, 89 (авт) – Сорока, 50

ЛНЗ – Оболонь – 0:0

Металург – Кремінь – 3:3

Голи: Сидоров, 12 (п), 37, Білоцерківець, 28 – Галата, 17, 73, Байда, 66 (авт)

Дуже результативним ігровий день вийшов у Групі А. Лідери очікувано здобули впевнені перемоги. Карпати і Полісся забили по три "сухих" м'ячі у ворота ФСК Маріуполь та Прикарпаття відповідно.

У Першій лізі обійшлось без скандалу: стало відомо, хто транслюватиме матчі другого за силою дивізіону

Натомість у Групі Б не було зафіксовано жодної перемоги – виключно нічиї. Один матч не відбувся. Полтава не змогла отримати дозвіл на проведення гри проти Гірника-Спорт. Президент полтавського клубу Сергій Іващенко повідомив, що голова обласної ОВА зовсім не йшов на контакт щодо цього питання.