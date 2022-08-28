Функціонер команди з Кременчука Андрій Філь висловив своє невдоволення щодо суддівства у матчі 1-го туру проти МФК Металург (3:3).

"Відповідально заявляю: якщо суддівство, подібне до запорізького (а його ніяк не можна назвати об'єктивним), проти Кременя продовжиться, керівництво клубу вправі буде зняти команду з чемпіонату.

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Не збираємось терпіти подібне ставлення до себе!" – цитує Філя FootBoom.

Нагадаємо, така категоричність функціонера зумовлена рішеннями арбітра, які залишили багато запитань. Поєдинок завершився з рахунком 3:3, однак у ворота Кременя було призначено 2 пенальті, а на 27-й хвилині червону картку отримав захисник гостей Данило Сидоренко. Цікаво, що Кремінь після 1-го тайму поступався 1:3 і зумів у меншості врятувати нічию.

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