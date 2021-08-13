Перша ліга: Полісся обіграло Агробізнес, Ужгород втратив перемогу над Волинню з голом-красенем 38-річного Пуканича
У п'ятницю, 13 серпня, стартував 4-й тур чемпіонату України серед команд Першої ліги. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Перша ліга 2020/21, 4 тур
Краматорськ – Поділля – 2:1
Голи: Дорошенко, 9, Коробка, 58 – Островський, 39
Вилучення: Похитайло, 81 – Панасенков, 86
Полісся – Агробізнес – 1:0
Гол: Козак, 28
Волинь – Ужгород – 1:1
Голи: Войтіховський, 90+1 – Пуканич, 52
Нереалізований пенальті: Войтіховський, 78
Програму ігрового дня відкрив поєдинок у Краматорську, де однойменна команда приймала хмельницьке Поділля. Обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці – Краматорськ на момент початку гри йшов третім (6 очок), а Поділля перебувало на 5-й позиції (4 пункти). Господарі забили вже в дебюті – Дорошенко ударом головою відкрив рахунок. Поділля відігралося незадовго до перерви зусиллями Островського, який найкраще зорієнтувався у чужому штрафному та проштовхнув м'яч у сітку. 1:1 – підсумок першого тайму.
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У другій половині гри Краматорськ знову вийшов вперед. Влучний удар до свого активу записав Володимир Коробка, який вдало зіграв на добиванні. На останній хвилинах гри арбітр вилучив двох гравців – по одному в кожній команді. У підсумку – 2:1 на користь Краматорська.
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У Житомирі зустрічалися середняки чемпіонату – Полісся і Агробізнес. Команда Юрія Калітвінцева в минулому турі здобула першу перемогу в сезоні та сподівалася розвинути успіх у двобої з підопічними Олександра Чижевського. На 28-й хвилині забило саме Полісся – Артем Козак прийняв м'яч у штрафному гостей і гарматним ударом вгатив під поперечину. Відмінно розібрався гравець господарів у цій ситуації. Обидві команди мали ще моменти, але гол Козака виявився єдиним у поєдинку. Команда з Житомира після невдалого старту здобула другу перемогу поспіль та піднялася на четверте місце (6 очок). Агробізнес з чотирма очками на десятій позиції.
Гол на 35:08
Завершував ігровий день поєдинок у Луцьку – в дербі Західної України Волинь приймала Ужгород. Гості залишалися єдиною командою Першої ліги, яка все ще не набрала жодного очка у стартових трьох турах. Перший тайм на Авангарді завершився без голів, а по перерві Ужгород вийшов вперед. Красивим ударом зі штрафного відзначився 38-річний Адріан Пуканич. Здавалося, буде перша перемога Ужгорода, але вже в компенсований час господарі таки заштовхали гол у відповідь. Автором забитого м'яча став Войтіховський, який раніше не реалізував пенальті. 1:1 – дебютне очко закарпатців у чемпіонаті.