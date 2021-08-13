Первая лига 2020/21, 4 тур

Краматорск – Подолье – 2:1

Голы: Дорошенко, 9, Коробка, 58 – Островский, 39

Удаления: Похитайло, 81 – Панасенков, 86

Полесье – Агробизнес – 1:0

Гол: Козак, 28

Волынь – Ужгород – 1:1

Голы: Войтиховский, 90+1 – Пуканыч, 52

Нереализованный пенальти: Войтиховский, 78

Программу игрового дня открыл поединок в Краматорске, где одноименная команда принимала хмельницкое Подолье. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы – Краматорск на момент начала игры шел третьим (6 очков), а Подолье находилось на 5-й позиции (4 пункта). Хозяева забили уже в дебюте – Дорошенко ударом головой открыл счет. Подолье отыгралось незадолго до перерыва усилиями Островского, который лучше всех сориентировался в чужой штрафной и протолкнул мяч в сетку. 1:1 – итог первого тайма.

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Во второй половине игры Краматорск вышел вперед. Точный удар в свой актив записал Владимир Коробка, удачно сыгравший на добивании. На последней минутах игры арбитр удалил двух игроков – по одному в каждой команде. В итоге – 2:1 в пользу Краматорска.

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В Житомире встречались середняки чемпионата – Полесье и Агробизнес. Команда Юрия Калитвинцева в прошлом туре одержала первую победу в сезоне и надеялась развить успех в поединке с подопечными Александра Чижевского. На 28-й минуте забило именно Полесье – Артем Козак принял мяч в штрафной гостей и пушечным ударом вколотил под перекладину. Отлично разобрался игрок хозяев в этой ситуации. Обе команды имели еще моменты, но гол Козака оказался единственным в поединке. Команда из Житомира после неудачного старта одержала вторую победу подряд и поднялась на четвертое место (6 очков). Агробизнес с четырьмя очками на десятой позиции.

Гол на 35:08

Завершал игровой день поединок в Луцке – в дерби Западной Украины Волынь принимала Ужгород. Гости оставались единственной командой Первой лиги, которая все еще не набрала ни одного очка в стартовых трех турах. Первый тайм на Авангарде завершился без голов, а после перерыва Ужгород вышел вперед. Красивым ударом со штрафного отличился 38-летний Адриан Пуканыч. Казалось, будет первая победа Ужгорода, но уже в компенсированное время хозяева таки затолкали гол в ответ. Автором забитого мяча стал Войтиховский, который ранее не реализовал пенальти. 1:1 – дебютное очко закарпатцев в чемпионате.