Форвард з Бразилії, якого анонсував Мирон Маркевич, все ж не приєднається до Карпат, повідомляє Sport.ua.

Маркевич не бачить Гладкого в Карпатах – "леви" готують трансфер іншого форварда

Гравець, чиє ім'я так і не розкривають, в останню мить відмовився через сімейні обставини. Тож, на контракті з Карпатами лише два бразильці: Едуардо Сантос та Ігор Невес. Проте скаути "зелено-білих" продовжують шукати фактурного нападника-легіонера.

Цікаво, що через бажання підписати саме цього форварда з Бразилії Карпати відмовились підписувати Олександра Гладкого на правах вільного агента.

"Аваков штовхався, бився, боровся": карав за перше вилучення в кар’єрі СаШо, вчився з Шевою, зробив унікальний хет-трик