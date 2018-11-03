Перша ліга: Металіст 1925 вирвався на друге місце, Інгулець несподівано поступився Авангарду

Відбулись чергові матчі 16-го туру Першої ліги України.

Суми на останніх хвилинах врятували нічию у поєдинку проти Гірник-Спорту.

Дебютанти Першої ліги Агробізнес та Металіст 1925 вирішували стосунки в 16-му турі. Харків'яни вже у першому таймі вийшли вперед, а під завісу зустрічі подвоїли перевагу. Таким чином Металіст 1925 виривається на 2-гу сходинку турнірної таблиці.

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Справжній трилер розіграли між собою Балкани і Прикарпаття, забивши на двох 5 м'ячів. 3 голи записали на себе господарі.

Після перемоги над Маріуполем в КУ Інгулець підійшов до матчу проти Авангарда у якості фаворита. Гравці з Краматорська не були з цим згодні та впевнено переграли суперника.

Перша ліга, 16-й тур

Суми – Гірник-Спорт – 2:2

Голи: Савін, 11, Кириєнко, 90+2 – Сікорський, 7, Шевчук, 19

Агробізнес – Металіст 1925 – 0:2

Голи: Синиця, 35, 82

Балкани – Прикарпаття – 3:2

Голи: Пенов, 22, Любчак, 66, 73 – Француз, 24, Оринчак, 57

Авангард – Інгулець – 3:1

Голи: Демченко, 30, Кірієнко, 71, Собко, 84 – Козлов, 90+3