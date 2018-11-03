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Первая лига: Металлист 1925 вырвался на второе место, Ингулец неожиданно уступил Авангарду

16:23 78 Читати українською
Первая лига: Металлист 1925 вырвался на второе место, Ингулец неожиданно уступил Авангарду
ФК Металлист / Фото из соцсетей

Состоялись очередные матчи 16-го тура Первой лиги Украины.

Суммы на последних минутах спасли ничью в поединке против Горняк-Спорта.

Дебютанты Первой лиги Агробизнес и Металлист 1925 выясняли отношения в 16-м туре. Харьковчане уже в первом тайме вышли вперед, а под занавес встречи удвоили преимущество. Таким образом Металлист 1925 вырывается на 2-ю строчку турнирной таблицы.

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Настоящий триллер разыграли между собой Балканы и Прикарпатья, забив на двоих 5 мячей. 3 гола записали на себя хозяева.

После победы над Мариуполем в КУ Ингулец подошел к матчу против Авангарда в качестве фаворита. Игроки с Краматорска не были с этим согласны и уверенно переиграли соперника.

Первая лига, 16-й тур

Сумы – Горняк-Спорт – 2:2

Голы: Савин, 11, Кириенко, 90+2 – Сикорский, 7, Шевчук, 19

Агробизнес – Металлист 1925 – 0:2

Голы: Синица, 35, 82

Балканы – Прикарпатье – 3:2

Голы: Пенов, 22, Любчак, 66, 73 – Француз, 24, Оринчак, 57

Авангард – Ингулец – 3:1

Голы: Демченко, 30, Кириенко, 71, Собко, 84 – Козлов, 90+3

Первая лига16 турЮность (Волочиск) (Волочиск)

Агробизнес - Металлист 1925: Суббота 03 ноября 2018

Агробизнес
Матч окончен
0 : 2
Металлист 1925
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Первая лига Агробизнес - Металлист 1925 Сумы - Горняк-Спорт Балканы - Прикарпатье Авангард - Ингулец
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