Первая лига: Колос разгромил Кобру, СК Днепр-1 начал с победы над Рухом

В Первой лиге начался новый сезон 2018/19.
В Первой лиге начался новый сезон, почти все стартовые матчи порадовали болельщиков обилием голов. Не обошлось и без сенсаций.
Ингулец потерпел неожиданное поражение в родных стенах от Краматорска.
Дебютант турнира СК Днепр-1 уверенно победил на выезде винниковский Рух.
Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины
Горняк-Спорт – Сумы – 1:2
Голы: Лозовой, 36 – Яворский, 66, Бовтрук, 68
Ингулец – Краматорск – 2:4
Голы: Коваленко, 18 Акименко, 50 – Лобов, 17 Кириенко, 49, Задерецький, 53, Демченко, 70
Колос – Кобра – 4:0
Голы: Гавриш, 2, Лысенко, 30, 47 (пен.), Костышин, 77 (пен.)
Николаев – Оболонь-Бровар – 0:0
Удаление: Цапий, 41
Движение – СК Днепр-1 – 1:3
Голы: Бусько, 62 – Когут, 37, Чичиков, 68, Кулиш, 90+6