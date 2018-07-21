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Первая лига: Колос разгромил Кобру, СК Днепр-1 начал с победы над Рухом

20:27 45 Читати українською
Первая лига: Колос разгромил Кобру, СК Днепр-1 начал с победы над Рухом
СК Днепр-1 / Фото с сайта клуба

В Первой лиге начался новый сезон 2018/19.

В Первой лиге начался новый сезон, почти все стартовые матчи порадовали болельщиков обилием голов. Не обошлось и без сенсаций.

Ингулец потерпел неожиданное поражение в родных стенах от Краматорска.

Дебютант турнира СК Днепр-1 уверенно победил на выезде винниковский Рух.

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Горняк-Спорт – Сумы – 1:2

Голы: Лозовой, 36 – Яворский, 66, Бовтрук, 68

Ингулец – Краматорск – 2:4

Голы: Коваленко, 18 Акименко, 50 – Лобов, 17 Кириенко, 49, Задерецький, 53, Демченко, 70

Колос – Кобра – 4:0

Голы: Гавриш, 2, Лысенко, 30, 47 (пен.), Костышин, 77 (пен.)

Николаев – Оболонь-Бровар – 0:0

Удаление: Цапий, 41

Движение – СК Днепр-1 – 1:3

Голы: Бусько, 62 – Когут, 37, Чичиков, 68, Кулиш, 90+6

Первая лига1 турИнгулец (Петрово)

Ингулец - Авангард: Суббота 21 июля 2018

Ингулец
Матч окончен
2 : 4
Авангард
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Теги
Ингулец - Авангард Колос - Кобра Николаев - Оболонь-Бровар Рух Винники - СК Днепр-1 Горняк-Спорт - Сумы Первая лига
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