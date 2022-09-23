Перша ліга 2022/23, 5-й тур

Група А

ФСК Маріуполь – Нива Т – 0:2

Голи: Зінь, 24, Хруставка, 47

Група Б

Полтава – Кремінь – 2:0

Голи: Щербак, 44, Стрельцов, 82

Тернопольська Нива одержала переконливу перемогу над ФСК Маріуполем. Зінь відкрив рахунок на 24 хвилині, а по перерві Хруставка встановив остаточний рахунок. У матчі з групи Б Полтава обіграла Кремінь з таким самим рахунком – Щербак в кінці першого тайму і Стрельцов під завісу матчу зробили результат.

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Таким чином, Нива Т набрала 5 очок та лишилась п'ятою, а ФСК Маріуполь з 1 пунктом лишився останнім у групі А. Полтава у групі Б набрала перші очки та піднялась на шосту сходинку, а Кремінь з 7 очками лишився четвертим.

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