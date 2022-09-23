Перша ліга: Нива Т продовжила серію поразок ФСК Маріуполь, Полтава впевнено здолала Кремінь
Відбулись перші матчі 5-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.
Перша ліга 2022/23, 5-й тур
Група А
ФСК Маріуполь – Нива Т – 0:2
Голи: Зінь, 24, Хруставка, 47
Група Б
Полтава – Кремінь – 2:0
Голи: Щербак, 44, Стрельцов, 82
Тернопольська Нива одержала переконливу перемогу над ФСК Маріуполем. Зінь відкрив рахунок на 24 хвилині, а по перерві Хруставка встановив остаточний рахунок. У матчі з групи Б Полтава обіграла Кремінь з таким самим рахунком – Щербак в кінці першого тайму і Стрельцов під завісу матчу зробили результат.
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Таким чином, Нива Т набрала 5 очок та лишилась п'ятою, а ФСК Маріуполь з 1 пунктом лишився останнім у групі А. Полтава у групі Б набрала перші очки та піднялась на шосту сходинку, а Кремінь з 7 очками лишився четвертим.
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