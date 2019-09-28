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Перша ліга: Авангард мінімально обіграв МФК Металург

21:05 63 Читать на русском
Перша ліга: Авангард мінімально обіграв МФК Металург
Авангард / ФК Авангард

У матчі 11 туру Першої ліги краматорський Авангард обіграв аутсайдера дивізіону запорізький МФК Металург.

Перша ліга, 11 тур

Авангард – МФК Металург – 1:0

Гол: Матяж, 55

Перша ліга: Металіст 1925 перестріляв Прикарпаття у результативному поєдинку та очолив турнірну таблицю

Краматорський Авангард несподівано веде боротьбу за вихід в УПЛ. Для того, щоб триматись серед лідерів, команді з Донецької області необхідно було вдома перемагати аутсайдера ліги – запорізький МФК Металург.

У першому таймі команди не змогли вразити ворота одна одної, а по перерві Матяж забив єдиний і переможний гол у зустрічі. Таким чином, Авангард здобув мінімальну перемогу і набрав 20 очок, перебуваючи на 6 позиції. До 3 сходинки, що дає право вийти в УПЛ, відстань лише 2 пункти.

Турнірну таблицю можна переглянути за посиланням.

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Теги
Авангард Авангард Перша ліга МФК Металург МФК Металург
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