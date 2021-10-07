Україна, Перша ліга, 12-й тур

Гірник-Спорт – Металіст – 1:1

Голи: Твердохліб, 34 – Пейшото, 73

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Один з аутсайдерів турнірної таблиці – Гірник-Спорт – на власному полі приймав беззаперечного лідера першості Металіст. Харків'яни з перших хвилин кинулись на ворота господарів, однак перший небезпечний момент створили лише на 10-й хвилині – Харріс намагався пробити по воротах Георгія Клімова після феєричного дриблінгу Підлепенця. Згодом він цілив у ближній кут з близької відстані, але пробив повз ворота. Мизюк міг забивати після навісу зі штрафного у воротарський майданчик, але його постріл головою був занадто слабким і голкіпер легко забрав м'яч.

В середині тайму все той же Підлепенець потужно пробивав з лінії штрафного – сфера просвистіла у лічених сантиметрах повз стійку. Поодинокі випади Гірник-Спорта переважно завершувались ще на підступах до володінь Рибки. Однак на 34-й хвилині Єгор Твердохліб шокував суперника неймовірною комбінацією, яку сам розпочав, продовжив і завершив. Підхопивши м'яч на лінії власного штрафного майданчика, він метеором промчав через усе поле у супроводі захисників суперника, накрутив двох оборонців і влучно пробив з далекої відстані у ліву дев'ятку. Диво-гол у стилі Мессі

Харків'янам вдалось відігратись лише в середині другої сорокап'ятихвилинки: Горбунов увірвався у воротарський лівим флангом і пробив у кут – Клімов зреагував і відбив, але півзахисник харків'ян встиг зупинити м'яч на лінії і зробити діагональ в район одинадцятиметрової позначки. Кіпер у стрибку не дотягнувся до м'яча і той прилетів прямісінько на голову Пейшото – бразильський нападник головою відновив статус-кво. Як не намагались підопічні Олександра Кучера дотиснути суперника – фортуна була на боці господарів.

Нічия принесла Металісту 32 очки і залишила на першій сходинці, Гірник-Спорт з 12-ма пунктами – тринадцятий.

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