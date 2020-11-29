Перша ліга, 16-й тур

Верес – Оболонь – 1:0

Гол: Майданевич, 61

ВПК-Агро – Альянс – 1:3

Голи: Ляшенко, 37 – Агапов, 23, 86, Загинайлов, 81 (пен)

Вилучення: Будняк, 72 (ВПК-Агро)

Полісся – Агробізнес – 1:3

Голи: Галенко, 75 (пен) – Семенець, 20, Груша, 30, Юхимович, 50

У принциповому протистоянні між Вересом та Оболонню у першому таймі вболівальники голів не побачили, попри гостру гру у виконанні обох колективів. Друга 45-хвилинка подарувала забитий м'яч у виконанні Вереса. Це Майданевич замкнув подачу зі стандарту головою. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди з Рівного, яка вийшла на другу сходинку та відстає від лідера на один пункт. Оболонь залишилась п'ятою.

Перша ліга: Оболонь знищила Полісся, Агробізнес вийшов у лідери, Верес розгромив конкурента

ВПК-Агро та Альянс розписали гольовий перший тайм. Спершу головою за Альянс відзначився Агапов, а за 15 хвилин Ляшенко відповів результативним ударом зі штрафного. На 72 хвилині ВПК-Агро залишився у меншості. Суперник цим сповна скористався, відзначившись двічі. 3:1 – перемога підняла Альянс на дев'яту сходинку, ВПК-Агро розташувався тринадцятим.

Полісся приймало Агробізнес, який був фаворитом. До 50 хвилини гості громили господарів з рахунком 3:0, але за декілька хвилин Полісся все ж зуміло забити гол престижу. Впевнена перемога залишила Агробізнес лідером Першої ліги, Полісся розташувалось десятим.

Турнірна таблиця Першої ліги