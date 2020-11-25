У середу, 25 листопада, пройшли поєдинки 15 туру чемпіонату України серед команд Першої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Перша ліга, 15 тур

Верес – Гірник-Спорт – 3:0

Голи: Гегедош, 13 (пен), 13, 49, Пасіч, 20

Кремінь – Альянс – 0:2

Голи: Сидоренко, 73, Загинайлов, 83

ВПК-Агро – Металіст-1925 – 0:1

Гол: Дмитренко, 84

Нива Тернопіль – Кристал – 2:0

Голи: Чернишов, 15 (авт), Демчук, 48 (пен)

Нереалізований пенальті: Волохатий, 20 (Кристал)

Миколаїв – Агробізнес – 0:2

Голи: Дідик, 10, Груша, 57

Оболонь – Полісся – початок о 18:00

У центральному матчі дня зустрічалися третя та четверта команди – Верес приймав Гірник-Спорт. Роберт Гегедош оформив дубль, а Геннадій Пасіч відзначився розкішним голом. Півзахисник отримав пас від Гегедоша та фантастичним ударом в дотик у дальній кут не залишив голкіперу шансів. Ще одна подія матчу – дебют журналіста Дмитра Поворознюка за рівненську команду. 33-річний хавбек вийшов на заміну на 80-й хвилині. У підсумку, Верес розгромив конкурента, закріпившись у топ-3.

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Кремінь зустрічався з Альянсом – обидві команди перебували в нижній частині таблиці. Гості вирвали 3 очки під завісу поєдинку. Як і Металіст 1925, який завдяки пізньому голу здолав ВПК-Агро.

Нива в Тернополі мірялася силами з Кристалом. Автогол Чернишова і реалізований пенальті Демчуком принесли 3 очки господарям. Кристал теж отримав право на 11-метровий, але не забив.

Важливий поєдинок пройшов у Миколаєві, де 5 команда чемпіонату приймала Агробізнес, який йшов другим. Гості забили вже на 10-й хвилині – Дідик виявився найспритнішим у штрафному майданчику. По перерві Груша ударом в дальній кут поставив крапку. Агробізнес обійшов Чорноморець завдяки кращій різниці голів та очолив турнірну таблицю.

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