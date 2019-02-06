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"Перш за все, це європейський чемпіонат", – Бобко прокоментував перехід у шведський АФК

15:54 100 Читать на русском
"Перш за все, це європейський чемпіонат", – Бобко прокоментував перехід у шведський АФК
Іван Бобко / ekuriren.se

Півзахисник АФК Ескільстуна Іван Бобко поділився враженнями від переходу до новачка вищого дивізіону чемпіонату Швеції.

"Мене переглядали більше двох тижнів, тому що я не грав півроку. Тренер хотів переконатися, чи відповідаю я рівню і чи потрібен команді.

Бобко перейшов у шведський АФК Ескільстуна

У першу чергу це європейський чемпіонат, тут є непогані команди і тут хороший шанс зачепитися за якісний футбол. Потрібно довести тренеру та вболівальникам, що я можу тут грати і прогресувати. Потрібен час, щоб вийти на якийсь рівень. Потрібно багато працювати, щоб поступово набрати форму", – сказав Бобко каналу Футбол 1.

АФК Ескільстуна є новачком Алксвенскан, пробившись через плей-офф з нижчого дивізіону минулого сезону.

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Теги
Світ Іван Бобко Іван Бобко Українці за кордоном АФК Ескільстуна АФК Ескільстуна
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