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"Прежде всего, это европейский чемпионат", – Бобко прокомментировал переход в шведский АФК

15:54 18 Читати українською
"Прежде всего, это европейский чемпионат", – Бобко прокомментировал переход в шведский АФК
Иван Бобко / ekuriren.se

Полузащитник АФК Эскильстуна Иван Бобко поделился впечатлениями от перехода к новичку высшего дивизиона чемпионата Швеции.

"Меня просматривали больше двух недель, потому что я не играл полгода. Тренер хотел убедиться, соответствую ли я уровню и нужен ли команде.

Бобко перешел в шведский АФК Эскильстуна

В первую очередь это европейский чемпионат, тут есть неплохие команды и тут хороший шанс зацепится за качественный футбол. Нужно доказать тренеру и болельщикам, что я могу здесь играть и прогрессировать. Нужно время, чтобы выйти на какой-то уровень. Нужно много работать, чтобы постепенно набрать форму", – сказал Бобко каналу Футбол 1.

АФК Эскильстуна является новичком Алксвенскан, пробившись через плей-офф из низшего дивизиона в прошлом сезоне.

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Теги
Мир Иван Бобко Иван Бобко Украинцы за рубежом АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна
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