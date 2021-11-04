"Лунін такий же сильний, як і Куртуа. У нього все буде добре. Тому хай українці не переживають за нього.

"У Луніна є одна проблема": Карвахаль похвалив українця, але не вірить у конкуренцію для Куртуа

Хто зробив його трансфер у Реал? Я. Спочатку познайомився з його батьком. Він добре проявив себе на чемпіонаті світу серед 20-річних і ми зробили цей трансфер", – цитує Переса Telegram-канал Бомбрадир.

Нагадаємо, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. В поточному сезоні Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і залишається дублером Тібо Куртуа.

Реал з боями переграв Шахтар у 4 турі ЛЧ – українці практично вилітають, але отримують оплески Мадрида