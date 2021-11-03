І знову український клуб, який посідає останнє місце у своїй групі, прагне реабілітації у двобої з визнаним фаворитом. Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:45. Команда Анчелотті не виграла 3 попередні зустрічі вдома у всіх турнірах. "Вершкові" забили за згаданий період лише 1 м'яч на Бернабеу, поступившись Шерифу. Донеччани не відзначилися жодним голом за перше коло ЛЧ, але мріяли повторити подвиги минулого сезону, коли вдалося двічі обіграти "королів", адже без першої перемоги по суті втратили б усі шанси.

Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Класний початок. Матвієнко і Марлон запросили Модріча у коридор після проходу Лукаса Васкеса. Реал все виконує без жодних перешкод, і тільки Трубін блискуче тягне. Шахтар відповів ударом Патріка метрів з 20 у стійку. Сенсаційний Мудрик, який вперше вийшов у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів, на швидкості обійшов Карвахаля, а пробити забув – Куртуа спокійно накрив у своєму воротарському. Марлон привіз після надто сильної передачі від Трубіна. Дорозігрувалися у своєму штрафному. Бразилець фактично віддав м'яч Вінісіусу, бразилець викотив Бензема під розстріл з пари метрів, голкіпер уже не при справах.

Реал Мадрид – Шахтар – відео голів

Модріч знову продерся у центр карної зони "гірників" – Трубін парирує тепер уже ногами. Додо зупиняв руками Ферлан Менді. Дещо схоже було на пенальті, але епізод стався на самій лицьовій, а французькі судді навіть не перевіряли його на повторах. В УПЛ би таке свиснули. Можливо, якби все трапилося у штрафному Шахтаря то принаймні втручався би VAR. Однак момент не тягнув на 100-відсоткове порушення, в дусі часу спрацювали рефері. Розкішний пас Мудрика у розріз. Фернандо промазав з 10 метрів.

Михайло подобається відсутністю страху, сміливими спробами дриблінгу, відкриваннями між лініями. З іншого боку 20-річний українець слабкувато виглядає в обороні та не до кінця підтримує командний пресинг Де Дзербі. Ну, і безперечний лідер за втратами (11, у найближчого переслідувача 6) у перші пів години. На 39 хвилин четвертого матчу цього розіграшу ЛЧ Шахтар забив перший гол. Матвієнко просунувся на чужу половину і блискуче закинув у штрафний. Патрік у дотик скинув грудьми, Фернандо розстріляв Куртуа, поки Алаба не встигав накрити.

Той же бразильський вінгер, який вимушено грає центрфорварда, вибігав на побачення з воротарем. Фернандо цього разу програв дуель Куртуа, але як же це нагадує перемогу в Мадриді при Каштру! Де Дзербі вдалося здивувати Анчелотті, насамперед взаємодіями зв'язки Мудрика з Фернандо. Топовий матч Алана Патріка, який створив 2 стовідсоткові моменти. На рівні Тарас Степаненко, якого чомусь не випустили в Києві. Але й Реал якось дуже вже вальяжно діє. Традиційно для себе "королі" розслабилися після перемоги 5:0 і недооцінили суперника. Хоча загалом моменти мадридців трохи гостріші: за ударами 7:5, за xG 1,22:0,86. А ось влучали команди у площину воріт порівну (3:3).

Другий тайм починається з чергового удару Фернандо. Захист Реала дозволяє занадто багато. А ось Шахтар ніби й дає проходити атакам мадридців, але далі вже досить впевнено накриває передачі на Вінісіуса та Бензема – головну загрозу суперника. Судді всі суперечливі епізоди свистять на користь Реала. Схоже, саме це так завело Де Дзербі, що італієць отримав жовту картку від судді. Мудрик дуже непогано відривався від захисників і створював моменти партнерам. Тете і компанію підвів останній удар. А ось Реал розіграв усе ідеально. Модріч п'ятою, розіграш у дотик створює постійну більшість перед штрафним. Далі Каземіро п'ятою, Вінісіус знову в центр на Бензема, якого ніхто не криє. Карім розстрілює Трубіна – 2:1 на 62 хвилині.