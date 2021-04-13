74-річний функціонер ще мінімум чотири роки виконувати функції президента "вершкових", повідомляє Marca.

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О півночі 13 квітня збіг кінцевий термін подання документів на президентських виборах. Перес став єдиним кандидатом, який гарантував надходження 124 млн євро до клубної казни Реала. Оскільки претендент опинився у гордій самотності, то став президентом автоматично, без голосування сосьйос.

У свій новий президентський термін Перес прагне реалізувати відразу кілька цілей. Передусім менеджер прагне відновити фінансову стабільність Королівського клубу після пандемії, просунути ідею Європейської Суперліги, завершити реконструкцію Сантьяго Бернабеу та оновити склад команди новими "галактікос".

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Трансферний пріоритет – нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, а підписання форварда Борусії Д Ерлінга Холанда може стати метою-2022, якщо "джмелі" не влаштують імпровізований аукціон. Незабаром мадридці оголосять про підписання Девіда Алаби вільним агентом, а ось майбутнє у таборі "вершкових" капітана Серхіо Рамоса, універсала Лукаса Васкеса та ентренадора Зінедіна Зідана – під великим питанням.

Нагадаємо, друга епоха Флорентіно Переса в Реалі триває з 2009 року. За цей час "вершкові" виграли 3 титули чемпіона Іспанії, 1 Кубок короля, 3 Суперкубки Іспанії, 3 Суперкубки УЄФА, 4 кубка Ліги чемпіонів та 4 Клубні чемпіонати світу.

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